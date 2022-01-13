Отключат электричество 14 января в двух районах Волгограда

Электричество отключат на весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Старый Новый год жители двух районов Волгограда останутся без возможности включить электроприборы и работать на удаленке. Отключения электроэнергии не будут массовыми - оставят без света жителей всего лишь трех улиц. В списке адресов на отключение электричества 14 января 2022 значатся улицы Кировского и Советского районов, сообщили в «Россети Юг».

В Кировском районе 14 января 2022 среди коммунальных страдальцев окажутся жители улицы Южнобережной, домов №6-14, 30-48, а также переулка Южнобережный, домов №2-36, 3-17д. Не будет света по этим адресам весь день – с 9 утра до 17 часов. А в Советском районе в это же время отключат электричество на улице Тимирязева в домах №13, 15 и 17а.