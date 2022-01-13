В психоневрологическом интернате под Волгоградом допустили массовое заболевание коронавирусом

Материалы уголовного дела были направлены в суд Фото: Алексей ФОКИН

В Урюпинский городской суд Волгоградской области поступило уголовное дело на директора психоневрологического интерната. Сергей Кутырев обвиняется в халатности. В учреждении не соблюдали антиковидные требования, которые были установлены постановлением губернатора и приказа регионального комитета соцзащиты населения. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в «Урюпинском ПНИ» был организован трудовой процесс без возвращения сотрудников к месту постоянного проживания.

С 1 по 24 мая 2020 года сотрудники интерната выходили за пределы учреждения, проживающие в учреждении граждане покидали палаты без масок для лица и не соблюдали социальную дистанцию. Также в ПНИ не было изоляции выходных каналов вентиляционных шахт помещений с пребыванием людей. Антиковидные нарушения привели к заболеванию коронавирусом 25-ти сотрудников и 181-го проживающего.

- В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии, - отметили в пресс-службе судов.

Следователь направил в суд материалы с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении Сергею Кутыреву штрафа.