Волгоградцу дали 2,5 года тюрьмы за попытку сжечь знакомую

Приговор не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг,13 января, Новоаннинский райсуд Волгоградской области приговорил Руслана Мусина к 2,5 года тюрьмы за попытку сжечь знакомую. Преступление мужчина совершил в мае 2021 года. Он поссорился с потерпевшей, облил ее бензином и поднес огонь. Поняв, что ему грозит тюрьма, стал тушить, но было поздно: женщина получила серьезные ожоги. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, преступник не вызвал скорую и не оказал необходимую помощь. Он привез ее домой, чтобы та не пошла в полицию. На следующий день жертва смогла дозвониться до друзей, которые ее спасли.

- Полученные в результате поджога телесные повреждения квалифицированы экспертом как причинившие тяжкий вред здоровья по признаку опасности для жизни, - уточнили в прокуратуре.

Вину свою преступник признал, но частично. Он пояснил суду, что не хотел причинить потерпевшей мучения. Однако его действия говорят об обратном. Несмотря на жестокость, жертва простила обидчика. Суд учел это, когда выносил приговор.