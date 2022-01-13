В Волгограде бензин подорожал на 0,7%

Такие цены волгоградцы наблюдали на заправках за неделю до Нового года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным Росстата с конца декабря 2021 года бензин в России подорожал в среднем на 0,4%. В Волгограде и области автомобильное топливо выросло в цене почти вдвое больше – на 0,7%, как и в Санкт-Петербурге. В среднем к 10 января 2022 года литр бензина на волгоградских АЗС стоил 50,04 рубля, стоимость топлива выросла на 38 копеек. При этом больше всего рост цен ударил по кошельку автомобилистов, заправляющих машины бензином марки АИ-92 и дизельным топливом.

Так, за первые две недели 2022 года в Волгограде больше всего прибавило в цене дизельное топливо, за литр автомобилистам теперь приходится отдавать в среднем на 43 копейки больше – по 52,77 рубля. На втором месте бензин марки АИ-92, который прибавил 42 копейки и обходится в среднем в 48 рублей за литр. Меньше всего подорожал АИ-98 – плюс 21 копейка за литр за последние пару недель. В среднем литр высокооктанового бензина обходится волгоградцам в 57,25 рубля. А средняя цена литра бензина марки АИ-95 составляет 53,21 рубля (плюс 32 копейки).