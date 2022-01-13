Коронавирус убил 36-летнюю волгоградку

За сутки от коронавируса умерли 16 жителей Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области смертность от коронавируса остановилась на одном уровне. Ежедневно число погибших колеблется от 15-ти до 20-ти погибших. 13 января от COVID-19 скончались 16 человек. Самой молодой жертвой вируса стала 36-летняя волгоградка, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Пациентка страдала хроническим вирусным заболеванием и заболеваниями пищеварительной системы. От COVID-19 она привита не была.

Через 2 дня после появления температуры женщина обратилась в поликлинику. Экспресс-тест оказался положительным, ее госпитализировали в ковидарий. Состояние пациентки ухудшалось.

- Через 2,5 недели состояние пациентки потребовало реанимационной помощи. Более двух недель за жизнь женщины боролись врачи-реаниматологи, однако, не смотря на все усилия наступил летальный исход, - отметили в оперштабе.

Также за сутки скончались еще 9 женщин в возрасте от 52-х до 92-х лет и шестеро мужчин от 47-ми до 75-ти лет. Наибольшее число погибших от ковида за сутки было зафиксировано в Волжском, скончались 8 жителей города-спутника. 2 человека умерли в Старополтавском районе, по одному пациенту стали жертвами пандемии в Волгограде, Быковском, Ленинском, Николаевском и Палласовском районах. За всю пандемию от вируса погибли 5 740 жителей Волгоградской области.