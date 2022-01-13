Школьникам из сел Волгоградской области разрешили учиться удаленно из-за метелей

Пока бушует метель, некоторые школы ушли на дистанционку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сельских школах Волгоградской области тем ученикам, которые живут далеко от образовательных учреждений, разрешили обучаться дома. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета образования, об этом попросили родители, чьи дети вынуждены добираться до обители знаний из соседних хуторов. А в метель это небезопасно. Им пошли навстречу.

- Учащимся представили возможность обучения с использованием дистанционных технологий. Все меры принимаются оперативно и в соответствии с погодными условиями, - отметили в ведомстве.

Несмотря на непогоду, все школы области работают в штатном режиме. Напомним, на регион обрушилась метель. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до 15 января.