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Общество13 января 2022 11:27

Школьникам из сел Волгоградской области разрешили учиться удаленно из-за метелей

Учебные заведения работают в штатном режиме
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Пока бушует метель, некоторые школы ушли на дистанционку.

Пока бушует метель, некоторые школы ушли на дистанционку.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В сельских школах Волгоградской области тем ученикам, которые живут далеко от образовательных учреждений, разрешили обучаться дома. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета образования, об этом попросили родители, чьи дети вынуждены добираться до обители знаний из соседних хуторов. А в метель это небезопасно. Им пошли навстречу.

- Учащимся представили возможность обучения с использованием дистанционных технологий. Все меры принимаются оперативно и в соответствии с погодными условиями, - отметили в ведомстве.

Несмотря на непогоду, все школы области работают в штатном режиме. Напомним, на регион обрушилась метель. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до 15 января.