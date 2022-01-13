В Волгограде 14 января температура воздуха упадет до -19 градусов

В пятницу в Волгограде продолжит идти снег Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область пришла настоящая зима с морозной и снежной погодой. На Старый новый год она также будет зимней, причем чересчур. 14 января будут метели, сильный ветер и понижение температуры воздуха до -19 градусов в Волгограде и до -26 по области. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в ночь на пятницу в отдельных районах региона пойдет небольшой снег, днем он будет небольшим и умеренным, местами ожидаются снегопады. В Волгограде в ближайшие сутки в ночные часы без осадков, а днем город снова окажется во власти снега.

В южных районах Волгоградской области 14 января образуется гололед. На территории региона юго-западный ветер будет дуть со скоростью 11-16 м/с, местами порывы 17-22 м/с. В Волгограде скорость ветра составит 15-20 м/с. В течение пятницы прогнозируются метели, в том числе низовые.

Температура воздуха по области в ночные часы составит -13...-18º, местами при прояснении -21...-26º, завтра днем -4...-9º, местами до 0º. В Волгограде в ночь на пятницу -17...-19º, днем -2...-4º.

Напомним, в Волгоградской области уже выпала половина месячной нормы осадков. До 15 января может выпасть месячная норма снега.