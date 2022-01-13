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Происшествия13 января 2022 9:54

Под Волгоградом судят коммерсанта за попавшие в почву тонны соляной кислоты

Ущерб окружающей среде составил порядка 5,5 млн рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура передала в суд Котельниковского района уголовное дело в отношении директора фирмы из Краснодарского края. Коммерсанта обвиняют в причинении ущерба почве на 5,6 млн рублей. это случилось в результате ЧП на дороге. Автоперевозчик при транспортировке соляной кислоты нарушил правила безопасности. Емкость разгерметизировалась недалеко от хутора Семичный. На дорогу и землю разлилось более 23 тонн жидкости.

- Гендиректор организации обвиняется в неисполнении взятых на себя обязательств, осуществлении транспортировки химического вещества с нарушением установленных правил, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе судов Волгоградской области.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.