Под Волгоградом судят коммерсанта за попавшие в почву тонны соляной кислоты

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура передала в суд Котельниковского района уголовное дело в отношении директора фирмы из Краснодарского края. Коммерсанта обвиняют в причинении ущерба почве на 5,6 млн рублей. это случилось в результате ЧП на дороге. Автоперевозчик при транспортировке соляной кислоты нарушил правила безопасности. Емкость разгерметизировалась недалеко от хутора Семичный. На дорогу и землю разлилось более 23 тонн жидкости.

- Гендиректор организации обвиняется в неисполнении взятых на себя обязательств, осуществлении транспортировки химического вещества с нарушением установленных правил, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе судов Волгоградской области.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.