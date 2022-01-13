В Волгограде дороги чистят в сопровождении ДПС

Больше сотни единиц спецтехники чистят волгоградские магистрали от последствий снегопада. На региональных трассах работают полторы тысячи единиц. Помимо снежных масс на дорогах – десятки автомобилистов, которые стоят в пробках, блокируя работу дорожных служб. Машины попадают в ДТП и застревают.

На помощь пришли полицейские. Инспекторы ГАИ вручную растаскивают транспорт. Также экипажи ДПС сопровождают дорожные службы, чтобы те смогли беспрепятственно выполнять свою работу. Так, сейчас колонны машин едут по Самарскому разъезду.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти до 15 января. Волгоградцев просят отказаться от личного транспорта в эти дни, чтобы не создавать на дорогах коллапс.