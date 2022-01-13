Голубые ели высадили на набережной Волгограда

Вместо выкорчеванных елок на набережной высадили новые. Фото: мэрия

На Центральной набережной Волгограда появились 38 голубых елей. Хвойные высадили на нижней террасе, где идет реконструкция, сообщили в мэрии.

- Крупномерные деревья высотой от трех метров появились напротив возводимого амфитеатра по обе стороны от опор пешеходного моста, - рассказали в администрации города.

Хвойные с комом земли традиционно высаживают в холодное время, так что волгоградцы надеются, что елки на набережной приживутся. Как отмечают чиновники, всего на обновляемом участке набережной будут радовать глаз порядка 120 взрослых голубых елей. А весной, когда будет подходящая погода, здесь продолжится высадка кустарников и укладка газона. Пока планы по озеленению рекреационной зоны выполнили на 95%.

Напомним, сами работы по реконструкции затянулись. Завершить их должны были еще в прошлом году, но срок сдачи объекта перенесли на 2022 год. Сейчас подрядчик завершает подготовку пешеходной эстакады к укладке гранитной брусчатки, которую можно делать только в теплое время, идет отделка в новом амфитеатре.