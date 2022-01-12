36 тысяч комплектов вакцины «Спутник М» для детей поступит в Волгоград в январе 2022 года

Вакциной от коронавируса будут прививать с согласия родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, когда в Волгоградской области начнут прививать от коронавируса подростков. 12 января 2022 года на заседании Клинического совета по борьбе с коронавирусом глава регионального облздрава Анатолий Себелев заявил, что область сделала заказ на 36 тысяч комплектов вакцины ГамКовидВак-М, или «Спутник М». Это единственная зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, которой разрешено прививать детей. Она прошла испытания и была зарегистрирована 24 ноября прошлого года. По словам председателя комитета здравоохранения, Минздрав анонсировал поставку детского «Спутника» в регионы в январе.

Прививать им от COVID-19 можно детей и подростков c 12 до 18 лет. В ближайшее время с родителями школьников начнут проводить разъяснительную работу. Рассказывать мамам и папам о необходимости защитить своего ребенка от коронавируса придется учителям.

По информации облздрава, уже закуплены холодильники для хранения новой вакцины от коронавируса.