На волгоградских трассах сгустился туман и началась метель

В Волгоградской области трассы уже заметает снегом. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ближайшие сутки в Волгоградской области будет бушевать непогода, ожидаются снегопады и метели. В некоторых районах региона уже непростые метеоусловия, которые осложнили ситуацию на магистралях. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по состоянию на 17.00 12 января на некоторых участках трасс уже ограничена видимость из-за тумана и метели. На дорогах возможно образование наледи.

В четверг, 13 января, погода станет еще хуже, поэтому региональная Госавтоинспекция обратилась к волгоградским водителям. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно выбирать безопасную дистанцию и не допускать опасных маневров и резких торможений. По возможности во время снегопада и метели отказаться от поездок на дальние расстояния. При осложнении ситуации ГИБДД направит на трассы дополнительные экипажи.

- При движении в городских условиях водителям следует соблюдать скоростной режим движения и дистанцию. Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток и в условиях ограниченной видимости использовать световозвращающие элементы, - отметили в региональном Главке МВД.

Напомним, ранее Волгоградский ЦГМС дал прогноз погоды на 13 января. В Волгограде и области ожидаются снегопады, метель и понижение температуры воздуха в ночное время.