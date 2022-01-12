В Волгограде двое мужчин пойдут под суд за мошенничество с ОСАГО

На страховых выплатах мужчины заработали более 15 млн рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. На выплатах по ОСАГО двое жителей Волгограда 32-х и 38-ми лет «заработали» более 15 миллионов рублей. Теперь по четырем статьям за мошенничество, организацию преступного сообщества, подделку документов и фальсификацию доказательств им грозит до 20 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре региона.

- Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, с сентября 2015 года по февраль 2016 года мужчины руководили филиалами компании «ВерныйВыбор» в Красноармейском и Центральном районах Волгограда. Они выкупали извещения о ДТП либо инсценированных авариях, чтобы заработать на выплатах страховых компаний. Подставные компании якобы делали им экспертизы и оказывали юридические услуги, а потом со страховых компаний необоснованно взыскивались крупные суммы. Для этого в суд предъявляли подложные документы о ДТП и ложные сведения о якобы понесенных расходах.

Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, расследовали дело следователи СКР. Свою вину фигуранты так и не признали. Рассматривать уголовное дело будет Центральный районный суд.