От коронавируса за сутки скончались 3 волгоградки моложе 60 лет

Уровень смертности от ковида в регионе не падает Фото: Екатерина СИМОХИНА

Если заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает снижаться, то смертность от ковида остановилась на одном уровне. 12 января жертвами пандемии стали 15 человек. Скончались 11 женщин, трем из которым было 50, 51 и 56 лет. Также умершим волгоградкам было от 63-х до 86-ти лет. Погибли от вируса и четверо мужчин в возрасте от 60-ти до 88-ми лет, рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе.

9 погибших проживали в Волгограде, по одному из скончавшихся были из Городищенского, Даниловского, Дубовского, Иловлинского, Калачевского, Светлоярского районов.

Федеральный оперативный штаб 12 января сообщил о 16-ти смертях от COVID-19 в Волгоградской области. Региональный оперштаб проинформировал, что за сутки скончались 15 человек. За последние дни данные оперативных штабов разнятся, при этом общее число жертв пандемии в Волгоградской области у них едино. Коронавирус убил 5724 волгоградцев.