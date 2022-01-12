В шести районах Волгограда отключат свет 13 января

Электричество будут отключать в основном на половину дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В канун Старого Нового года жители нескольких десятков улиц Волгограда вновь останутся без света в непогоду из-за плановых работ на городских электросетях. Среди коммунальных страдальцев окажутся обитатели сразу шести районов областного центра. В списке адресов, где отключат электричество 13 января 2022, указаны дома Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского, Центрального и Дзержинского районов Волгограда, сообщили в компании «Россети Юг».

В центре Волгограда обесточат жилые дома в четверг на четырех улицах: Байкальская, дома №123-133, 148-158, Донецкая, №198, 167-178, Свирская, №169-181, 166-176, Совнаркомоская, №314. Электроэнергии не будет с 9 до 15 часов. В Ворошиловском районе 13 января 2022 отключения света запланированы с 9 до 13 часов на улицах: Академика Палладина, дома №41, 28, 30, 43, 42, 40, 32/1, 32, 47б, 34, 36, 44-58, 62-74, 77, Ивановского, №1-13 и 2-20, Муссы Джалиля, 15, 21, Пинская, дома №3а, 3, 5, 7, -27, Перова, №15, 17, 19, Рогачевская, №11-23, 6, 8, Чистяковская, дома №3, 8, 10, 13-21, 22.

В Дзержинском в четверг среди коммунальных страдальцев окажутся жители десятка улиц. На три часа с 13.00 до 16.00 отключат свет в домах на улицах: Днестровская, №40-46, Иртышская, дома №29-31, 35а, 35, 41, 46-64, Рахинская, №45-59, 59а, 61а, 61-81, 81а, 48-50, 54-66, 66а, 68, 72-96, Ткачева, №72/1, 74а, 74-76, 61-65, Эльтонская, 67-69. И с 9 до 12 часов обесточат жилой массив на улицах: Белостокская, №36-72, 70а, 74-76, 41, 43/1, Качинцев, №19-27, 26а, 20-36, 36а, Курская, №23-31, 33а, 33б, 35-39, 45, 43-47, 49/1, 49/2, 49/3, 49-55, 55а, Силикатная, №56-61, Тернопольская, №38-54, 37-51.

В Советском районе на Старый Новый год энергетики отключат электричество с 10 до 15 часов на улицах Прямая, в домах №1а, 1б д,1-11, 11а, 11б, 2а, 2-18, 18а, 20, Лужниковская, №1-9 и 2-6, Межевая, №1а, 1-11, 13а, 15а, 15-21, Мариупольская, №39а, 39-43, Районная, дома №42, 42б.И с 13 до 17 часов не будет света на улицах: Красноармейская, Ереванская, Китайская и Электролесовская, Чебышева,31, Запорожская, 2. В Красноармейском районе в этот день обесточат дома на улицах Лядова, Нижняя, Островная, Георгиевская и Ольгинская. Отключения намечены с 9 утра до 17.00.

А в Кировском районе 13 января 2022 отключат свет на весь день – с 9.00 до 17.00 – на шести улицах по адресам: Астраханская, дома №55-59, 60, Братская, №16-30, Декабристов, №3-25 и 20-26, Кирова, №52-66, Мопровская, дома №19-21а, 18, Пехотная, №17-31 и 18-24. На половину дня, с 9 до 15 часов, обесточат в этот день дома на улицах: Боровиковского, в домах №2-32 и 1а-27, Краснолиманская, №63-81а, 56а-58, Колесовой, №1а-25, 2а-36, Грекова, №2-12, Ляпунова, №1г, 1д, а также в переулках Балканский, №35-37, 32 Варненский, №35-37, 32. И с 13 до 17 часов не будет электричества на улицах Красноозерная, в домах №23-43 и 28-56, Катальповая, №51-57а, Шелковичная, №25-37а также в переулке Катальповом, в домах №1-11 и 4-10а.