Чтобы не разориться, волгоградцы выстроились в очередь за транспортной картой

Билет на автобус по карте "Волна" теперь стоит на 7 рублей дешевле, чем за наличные. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новый год для волгоградцев начался с неприятных сюрпризов: помимо того, что с остановок исчезли привычные автобусы, еще и серьезно подорожал проезд. Если ездить в городском транспорте за наличку, можно разориться. Хоть немного сэкономить можно с транспортной картой, поэтому сразу из-за праздничного стола многие отправились покупать электронные проездные. За праздничные дни, по данным мэрии, карту «Волна» купили 2400 раз. Сейчас в пунктах продажи транспортных проездных очереди, люди продолжают покупать «пластик», чтобы экономить на поездках. К счастью, уже имеющиеся карты можно пополнять с помощью приложения в телефоне, а то очереди были бы еще больше.

В прошлом году, по информации администрации Волгограда, 43% поездок в городских автобусах и электротранспорте волгоградцы оплачивали «Волной», все остальные – наличкой или банковскими картами. За все время с момента появления транспортных карт их выпустили уже более 333 тысяч штук. В этом году пользователей прибавится из-за того, что разница в цене при оплате картой и наличкой стала весьма ощутимой – целых 7 рублей. Напомним, с 1 января 2022 года стоимость проезда на любом виде городского транспорта по карте «Волна» стоит 23 рубля, при оплате банковской картой – 28 рублей, за наличку – 30 рублей. Кроме того, есть льготные тарифы по карте, с которыми можно дополнительно сэкономить, если вы пользуетесь общественным транспортом постоянно.

Мэрия предлагает озвучивать все вопросы, касающиеся покупки и пополнения транспортных карт, специалистам городской горячей линии по транспорту по телефонам (8442) 23-31-60, 23-45-10, 96-51-51.