В Волгограде заключенный напал на сотрудника колонии

Мужчина увеличил себе срок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи Центрального района Волгограда возбудили уголовное дело на 30-летнего заключенного, который напал на сотрудника колонии в сентябре 2021 года. Мужчину подозревают в применении насилия, сообщили в СКР.

- На следующий день после прибытия в одно из исправительных учреждений Волгограда подозреваемый в грубой форме отказался участвовать в обязательном вечернем пересчете осужденных, после чего, желая дезорганизовать деятельность учреждения, применил в отношении сотрудника физическую силу, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Кроме того, заключенный угрожал сотруднику колонии расправой после своего освобождения. Следователи уже изучили личность и «послужной» список осужденного. Оказалось, что когда он отбывал срок за «половые» преступления, он уже отметился аналогичным образом в другой колонии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.