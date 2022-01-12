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Происшествия12 января 2022 12:46

В Волгограде заключенный напал на сотрудника колонии

Возбуждено уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчина увеличил себе срок.

Мужчина увеличил себе срок.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи Центрального района Волгограда возбудили уголовное дело на 30-летнего заключенного, который напал на сотрудника колонии в сентябре 2021 года. Мужчину подозревают в применении насилия, сообщили в СКР.

- На следующий день после прибытия в одно из исправительных учреждений Волгограда подозреваемый в грубой форме отказался участвовать в обязательном вечернем пересчете осужденных, после чего, желая дезорганизовать деятельность учреждения, применил в отношении сотрудника физическую силу, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Кроме того, заключенный угрожал сотруднику колонии расправой после своего освобождения. Следователи уже изучили личность и «послужной» список осужденного. Оказалось, что когда он отбывал срок за «половые» преступления, он уже отметился аналогичным образом в другой колонии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.