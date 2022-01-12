В Волгоград из-за плохой погоды не может прилететь рейс из Белгорода

Туман в Волгограде стал причиной задержки двух авиарейсов Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 12 января стоит густой туман, при этом аэропорт города работает почти без изменений в расписании полетов. Из-за непогоды в Гумраке не может приземлиться лишь один самолет. Задерживается рейс из Белгорода авиакомпании «ЮТэйр». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, метеоусловия в Волгограде не позволяют командиру воздушного судна принять решение о посадке.

Самолет «ATR 72» из Белгорода задерживается почти на 3 часа. В Волгограде он должен был приземлиться в 14.40, теперь его ждут в 17.25. Из Белгорода он вылетел в 15.08 вместо запланированного времени 12.10. Задержка стала причиной переноса рейса из Гумрака в Сочи. Этот же самолет должен был отправиться на Черное море из Волгограда в 15.30, новое время вылета – 18.10. Другие рейсы в волгоградской воздушной гавани осуществляются по расписанию.

Отметим, что только сегодня, 12 января, началась полетная программа между Волгоградом и Белгородом. Первым рейсом из Гумрака в 8.15 вылетели 29 пассажиров. Самолеты авиакомпании «ЮТэйр» будут курсировать между двумя городами до 28 октября. Рейсы будут выполняться по средам и пятницам. Время в пути – 2 часа 15 минут. Стоимость билета в одном направлении начинается от 1 608 рублей.