На юге Волгограда при устранении течи техника повредила газовую трубу

Жители дома остались без газа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жильцы многоэтажного дома №9 на улице Петровская в Советском районе Волгограда два дня просидели без воды и газа из-за происшествия во время ремонта трубопровода. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий водоснабжения», 10 января бригад приехали по адресу, чтобы устранить технологическое нарушение на объекте.

- В процессе разработки котлована землеройная техника повредила газовые коммуникации, расположение которых фактически отличалось от положения на топосъемке, - уточнили в «Концессиях».

Обошлось без ЧП: хлопка газа не было. Но жильцам пришлось пару дней, пока газовики, а потом и коммунальщики латали повреждённые трубы, обходиться ез элементарных удобств.

- После восстановления газового трубопровода утром 12 января бригада завершила работы на водопроводе и возобновила подачу ресурса к жилым домам, - резюмировали в пресс-службе «Концессий водоснабжения».