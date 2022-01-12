Волгоград и область 13 января накроет снегопад

Волгоград в четверг будет заметать снегом Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ближайшие сутки Волгоградская область окажется во власти непогоды. На регион в четверг обрушатся снегопад и метель. 13 января по Волгоградской области пойдут небольшой и умеренный снег, местами он будет сильный, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В Волгограде пойдет снегопад. Так что волгоградцам нужно быть готовым к коллапсу на дорогах. Западный, северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, местами возможны порывы до 9-14 м/с.

Температура воздуха в ночь на четверг по области будет -8...-13º, в западных районах она опустится до -15...-20º, по востоку региона будет -2...-7º. Завтра днем -7...-12º, на западе области -12...-17º, на востоке столбики термометров будут показывать 0...-5º. В Волгограде в ночные часы -10...-12º, днем -8...-10º.

Напомним, Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупреждало жителей региона об ухудшении метеоусловий с 12 по 14 января.