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Здоровье12 января 2022 9:36

В ковидных госпиталях Волгоградской области лечатся 1,5 тысячи пациентов

За 2 месяца госпитализированных больных с коронавирусом сократилось в 3,6 раза
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В волгоградских ковидариях оставили 2 тысячи коек для пациентов

В волгоградских ковидариях оставили 2 тысячи коек для пациентов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На протяжении двух месяцев кряду заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает снижаться. По сравнению с ноябрем прошлого года прирост новых случаев уменьшился в 2,5 раза. Сокращается и количество госпитализаций, отметил на клиническом совете по коронавирусу губернатор Андрей Бочаров. На сегодняшний день в ковидных госпиталях находятся 1,5 тысячи пациентов – в 3,6 раза меньше, чем 2 месяца назад.

- В связи с положительной динамикой нами принято решение о сокращении инфекционного коечного фонда с восьми тысяч до двух тысяч коек. Вместе с тем, доля резервного коечного фонда поддерживается на уровне 25% и более, - сообщил Андрей Бочаров.

При этом в Волгоградской области ожидают ухудшения эпидемиологической обстановки из-за штамма «омикрон». Новая мутация ковида имеет взрывной характер заразности, это заметно по разным странам мира и регионам России, где уже выявили «омикрон».

- За очень короткий период в службу скорой медицинской помощи, в амбулаторные центры и в инфекционные стационары может поступить настолько большое количество заболевших людей, в том числе детей, что может вывести региональную систему здравоохранения в режим запредельных нагрузок – значительно больше, чем в пиковые нагрузки предыдущих периодов, - подчеркнул Андрей Бочаров.