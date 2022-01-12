Волгоградские полицейские остановили машину с пьяным водителем и разыскиваемым пассажиром

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда 11 января инспекторы ДПС для проверки остановили машину «Skoda». Полицейские предложили 36-летнему водителю пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя или запрещенных веществ. От этого мужчина отказался. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на автомобилиста составили административный протокол за невыполнение требований. Кроме того, у полицейских вызвало подозрение поведения пассажира авто.

Госавтоинспекторы проверили мужчину по базам данных и выяснили, что 39-летний волгоградец находится в розыске. В Ворошиловском районе он попытался совершить грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.