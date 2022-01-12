В Волгограде перестала работать система навигации на транспорте

В начале года транспорт преподносит волгоградцам сюрприз за сюрпризом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В начале первой рабочей недели 2022 года в Волгограде перестали работать транспортные онлайн сервисы. Сначала с электронных карт исчезли автобусы ПАТП-7, затем автобусы «ВАП» и электротранспорт. После тотальной перекройки транспортной схемы в январе волгоградцы сразу заметили отказ полезных сервисов. Ведь на картах онлайн можно было отследить движение общественного транспорта в конкретном месте. Причиной стал сбой в работе спутниковых систем, сообщили в мэрии.

- Технические неполадки в работе электронных спутниковых систем наблюдаются на оборудовании компании, предоставляющей навигационные услуги, - ответили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации. - В ответ на запрос муниципального предприятия по управлению пассажирскими перевозками специалисты компании сообщили, что работы по устранению неисправностей ведутся.

На картах Яндекс.Транспорта в Волгограде остались только пригородные автобусы.

В мэрии заверяют, что в ближайшее время транспортные онлайн сервисы в Волгограде все же заработают. При этом в Волжском на картах Яндекс.Транспорт по-прежнему можно отследить движение и автобусов, и трамваев. А в Волгограде транспорт на онлайн картах сейчас можно увидеть только в Красноармейском районе – там, несмотря на сбой, отображается движение пригородных автобусов «Волгоградавтотранса».