На 90% завершено берегоукрепление в Ворошиловском районе Волгограда

Берегоукрепление завершат весной. Фото: АВО

В начале 2022 года в Волгограде на 90% выполнены работы по берегоукреплению 280-метрового участка правого берега Волги в Ворошиловском районе в границах улиц Иркутской и Одесской. Строительство планируют завершить в конце марта текущего года, сообщили в облкомприроды.

- С июня 2021 года произведен намыв песка, установлены сваи из трубошпунта, возведена упорная стенка. Полностью завершить строительство планируется уже в конце марта 2022 года, - рассказали в облкомприроды.

В ближайшее время откосы на объекте укрепят плитами, уложат щебенку и сделают тротуары. Этот участок берега протяженностью 280 метров станет частью 5-километрового укрепительного сооружения в Ворошиловском, Советском и Кировском районах областного центра. Но сначала в Волгограде укрепят почти три километра берега в сторону Краснооктябрьского района. В итоге к завершению масштабного проекта в городе должна появиться набережная длиной около 20 километров и рокадная дорога вдоль нее.