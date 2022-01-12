Среди жителей Волгоградской области выросла преждевременная смертность

В Волгоградской области выросла преждевременная смертность Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ опубликовал данные о преждевременной смертности в регионах. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на исследование «Потерянные годы жизни», в 2020 году волгоградцы в среднем потеряли 6,04 года жизни. В 2019 году этот показатель составлял 3,9. Чаще всего жители Волгоградской области в 2020-м умирали от болезней системы кровообращения, онкологии, внешних причин, болезней органов пищеварения и коронавируса.

Самая высокая преждевременная смертность была зафиксирована в Чукотском автономном округе (7,76 потерянного года), Чечне (7,18) и Ненецком автономном округе (7,17). Меньше всего потерянных лет у жителей Ингушетии (3,59), Адыгеи (4,5) и Севастополя (4,54).

Отмечается, что показатель «потерянные годы жизни» используется во многих странах мира для оценки социальных и демографических потерь от преждевременной смертности и отображает уровень здоровья населения. Подобный мониторинг показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года.