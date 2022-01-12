Более 300 работников ключевых специальностей «Россети Юг» получили компенсацию части процентов по ипотечным договорам

Фото: «Россети Юг»

Сумма компенсации ипотечных процентов составила около 18 млн рублей, а получателями стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений филиалов «Россети Юг».

В волгоградском филиале такой формой поддержки воспользовались 105 работников компании, в Ростовской области – 119 молодых специалистов, в астраханском филиале – 56 молодых энергетиков, а в Республике Калмыкия 32 работника производственных отделений электросетевой компании.

Долгосрочная программа корпоративной поддержки работников компании по улучшению жилищных условий направлена на привлечение на предприятие сотрудников рабочих специальностей в возрасте до 35 лет включительно, а также мотивация уже работающих молодых специалистов - электромонтеров, электрослесарей, мастеров, диспетчеров. Финансирование программы осуществляется из нетарифных источников.

Напомним, что программа поддержки персонала компании по улучшению жилищных условий создана по инициативе генерального директора компании Бориса Эбзеева в 2017 году. В прошлом году компания оказала поддержку в виде компенсации процентов по ипотечным договорам 254 молодым специалистам.

Материал предоставлен «Россети Юг».