На трассе под Волгоградом один человек погиб в ДТП с фурой и «Ладой»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне утром, 11 января, на трассе в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В 9.56 на автодороге «Михайловка – Серафимович - Суровикино» в Суровикинском районе 38-летний ростовчанин за рулем фуры «Вольво 653520» не справился с управлением. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, прицеп большегруза занесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Ладой Гранта».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате происшествия в больнице погибла 85-летняя пассажирка отечественной легковушки. 70-летний водитель «Лады» с ранениями находится в медучреждении.