Улицы города покрылись льдом. Фото: Алексей ФОКИН

После прошедшего ночью ледяного дождя улицы Волгограда сковал гололед. Чтобы горожане не покалечились на дорогах и тротуарах, районные коммунальные и дорожные службы проводят антигололедную обработку пешеходных зон и проезжей части уже с 5 часов утра, сообщают в мэрии.

- Устранение гололедицы проводится как вручную, так и с помощью средств малой механизации. Всего в мероприятиях задействовано порядка 160 сотрудников и 14 единиц спецтехники, - рассказывает пресс-служба администрации города.

С раннего утра районные службы контролируют и работу дворников во дворах. По данным мониторинга, около 1500 дворников приступили к обработке песком дворов возле 3800 многоквартирных домов. Именно УК и ТСЖ должны обеспечить волгоградцам безопасное передвижение у жилых домов. В первые дни Нового года большинство дворов областного центра обросли ледяными торосами и переломать ноги при такой погоде проще простого.

- В отношении тех обслуживающих организаций, которые выполняют эти работы недостаточно эффективно, будут приняты меры реагирования, - заявляют чиновники.

Улучшения погоды в Волгограде не предвидится. В ближайшее время город окажется во власти метели.