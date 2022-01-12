В прошлом году волгоградцы чаще всего звонили в Роспотребнадзор с вопросами о вакцинации

Более 6 тысяч жителей региона обратились в надзорное ведомство Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году на горячие линии Роспотребнадзора обратились порядка 6 тысяч жителей Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 3357 обращений поступило на тематические линии. Конечно, главной темой года были вакцинация (1090 звонков) и ОРВИ (1300 консультаций). Также волгоградцы звонили по вопросам качества детских товаров (133), детского отдыха (172), загрязнения окружающей среды (116), безопасности детских товаров и школьных принадлежностей (84), питания в школах (54), каршеринга (31) и вопросам, касающимся продуктов питания (74).

Помимо этого, на общую горячую линию (24-36-30) поступило 2771 обращений. Большая часть касалась эпидемиологической обстановки (1799), нарушения прав потребителей (471). Остальные звонки не относились к компетенции ведомства.