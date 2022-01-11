Рабочая группа займется программой развития Волгограда на 10 лет

Для городу составят план развития. Фото: АВО

В Волгограде создадут рабочую группу, которая в течение месяца представит главе города Владимиру Марченко конкретные предложения по разработке программы развития областного центра на 10 лет. Одним из первых этапов станет ремонт внутриквартальных дорог, на это город-герой получит миллиард на три ближайших года, сообщили в мэрии.

Чиновники обещают уделить особое внимание вопросам, которые больше всего волнуют волгоградцев. Среди них качество услуг, состояние коммунальной инфраструктуры и ЖКХ, благоустройство и освещение, транспорт и дороги, в том числе внутри дворов. При этом основой стратегии развития Волгограда должны стать предложения самих жителей, которые пройдут обсуждение на всех уровнях.

Как именно будут отбирать дворы, в которых в первую очередь сделают разбитые дороги, пока не известно. Но финансирование программы уже подтвердили.