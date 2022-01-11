В Волгограде 12 января электричество отключат в четырех районах

Электричества не будет в многоквартирных и частных домах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После завершения новогодних праздников в Волгограде возобновились плановые отключения электричества. Из-за ремонта на оборудовании и профилактики 12 января на весь день без света останутся жители четырех районов. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение будет отсутствовать в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Советском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе без света останутся только 3 дома. С 9.00 до 17.00 обесточат 5-этажки №6 и 10 на улице Ополченской и №9 на улице Гроссмана.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 электричества отключат по адресам: ул. Аграрная, 1-19, 12-18, 12а; ул. Кунгурская, 1-13, 2-8; ул. Дмитрова, 3-33, 2а, 3а, 2-36; ул. Качалова, 1-37, 1а, 4-34; ул. Башкирская, 7.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители следующих адресов: ул. Революционная, 2, 3-31, 6-14, 8а, 10а; ул. Полярная, 1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а; ул. Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а; ул. Монгольская, 3а, 6а, 7, 8; ул. Новосибирская, 3-17, 2-16, 16а.

В Кировском районе свет отключат на улице Южнобережной, 6-14, 30-48 и в переулке Южнобережном, 2-36, 3-17д.