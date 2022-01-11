Два летевших в Волгоград самолета решили посадить в Ростове-на-Дону

Пилоты не решились приземлиться в Волгограде из-за тумана. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Волгоград 11 января опустился густой туман. Заволокло и аэропорт Гумрак. Из-за этого два летевших в Волгоград самолета командиры экипажа решили посадить в аэропорту Платов соседнего Ростова-на-Дону. Не смогут попасть в Волгоград пассажиры из Москвы и Брянска, сообщили в Международном аэропорту Волгограда.

- Командирами воздушных судов авиакомпаний Сибирь (рейс S72147 Москва (Домодедово) - Волгоград) и Азимут (рейс А4280 Брянск - Волгоград) принято решение по метеоусловиям Волгограда приземлиться на запасной аэродром аэропорта Платов (Ростов-на-Дону), - расказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

На данный момент прилет в Волгоград рейса S72147 авиакомпании Сибирь ожидается в 17.10. Прибытие самолета из Брянска планируется в 17.20. К вечеру из-за плотного тумана видимость в волгоградском аэропорту составляет всего 150 метров. Не исключено, что это не последние авиарейсы, пассажиры которых задержатся в пути.