За сутки коронавирус убил 10 женщин и 6 мужчин из Волгоградской области

С начала пандемии жертвами ковида стали 5 709 волгоградцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 января оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 16 летальных случаях, вызванных коронавирусом. По статистике чаще всего жертвами COVID-19 становятся женщины. Среди умерших 10 пациенток (в возрасте 40, 57, 65, 70, 72, 78, 79, 83, 87, 90 лет) и 6 пациентов (53, 57, 59, 62, 69, 70 лет).

Согласно данным оперштаба, среди жертв ковида – 10 жителей Волгограда, еще 2 из Михайловки, по 1 из Городищенского, Калачевского, Котовского, Ольховского районов. Всего же с начала пандемии коронавирус убил 5709 волгоградцев.

Жителей региона призывают вакцинироваться. На сегодняшний день полную иммунизацию прошли порядка 1,37 млн человек, это 60% от требуемого числа привитых.