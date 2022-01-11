Волгоградское МЧС предупреждает о надвигающихся метели, сильном ветре и морозах

В Волгоградскую область идут снега, метели и морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупредило об ухудшении метеоусловий в Волгоградской области. Сложные погодные условия, в том числе сильные ветер и 20-градусные морозы, ожидаются с 12 по 14 января. По прогнозу Волгоградского ЦГМС возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Также волгоградцев предупредили о гололедно-изморозевых явлениях, налипании мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах туман, метель.

12 января в Волгоградской области будет усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с. 13 января по северу региона в ночные часы температура воздуха упадет до -21 градуса. Спасатели рекомендуют волгоградцам при порывах ветра не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. При обнаружении оборванных проводов линий электропередач следует сообщить в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.

- В связи с понижением температуры воздуха возрастают риски увеличения количества пожаров в жилом секторе ввиду несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, неосторожного обращения с огнем, аварий на системах ЖКХ, - отметили в региональном Главке МЧС.

По области в ночь на среду температура воздуха будет 0...-5º, при прояснении до -10º, днем 0...-5º, в западных районах будет -5...-10º. В Волгограде в ночные часы -1...-3º, 12 января днем около 0º.