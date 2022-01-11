В Волгограде оштрафовали студента, загрузившего фото гестаповца на сайт Бессмертного полка

Приговор огласили в областном суде. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградский областной суд признал виновным в реабилитации нацизма студента Дениса Воронцова, который в мае 2020 года через соцсеть «ВКонтакте» загрузил на сайт «Бессмертного полка» фото начальника гестапо Генриха Мюллера под видом ветерана. Наказанием по двум уголовным статьям стал солидный штраф, сообщили суде.

- Денису Воронцову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Фото начальника гестапо под фамилией Михайловский среди ветеранов Великой Отечественной войны в мае 2020 года увидели тысячи россиян в прямом эфире онлайн акции «Бессмертный полк». Но доказать вину студента оказалось непросто.

Во время допроса в СК Воронцов проник в служебный кабинет следователя и забрал свой мобильник, который у него изъяли во время обыска. Все доказательства с телефона студент удалил, а потом заявил, что кто-то «взломал» его учетную запись «Вконтакте». Однако в суде утверждения Воронцова были опровергнуты. Приговор еще может быть обжалован.