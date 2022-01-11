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Происшествия11 января 2022 8:54

В Волгограде экстренно сел самолет из-за больного пассажира

Борт авиакомпании «Северный ветер» Омск – Сочи вылетел через час
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пассажира передали медикам.

Пассажира передали медикам.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Рейс NWS217 авиакомпании Северный ветер, следовавший по маршруту Омск – Сочи, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Волгограда 10 января 2022. Причиной такого решения экипажа стал больной пассажир на борту, сообщили «КП-Волгоград» в воздушной гавани.

- Рейс совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 8.31 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

У одного из пассажиров во время полета поднялось давление, экипаж принял решение следовать на незапланированный аэродром. К моменту посадки в аэропорту Волгограда пациента уже ждали сотрудники скорой помощи. Мужчину сняли с рейса и передали медикам. Летевшие в Сочи пассажиры провели в Волгограде около часа. Уже в 9.29 самолет вылетел на Черноморское побережье.