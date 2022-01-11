Фура вылетела с трассы под Волгоградом

Фура съехала в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«КАМАЗ 5490-S5» вылетел с трассы Р 228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» в первый рабочий день года. ДТП с фурой, ехавшей в сторону Волгограда, произошло в Дубовском районе на 578 км федеральной автодороги. В этой аварии пострадал 49-летний дальнобойщик из Ульяновской области, сообщили в региональном главке МВД.

- В результате ДТП водитель автомашины с травмами был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа не справился с управлением. В результате большегруз съехал с дороги в кювет по ходу движения.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло две серьезных аварии с пострадавшими и обе случились в Дубовском районе. В этот день инспекторы ГИБДД задержали 10 водителей, которые сели за руль нетрезвыми.