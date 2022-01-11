Под Волгоградом в пожаре погибли двое мужчин

Пожар тужили всего четверть часа. Находившиеся внутри мужчины не смогли выбраться и погибли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла утром 10 января в селе Солодча в Ольховском районе Волгоградской области. На месте сгоревшего дома нашли тела двух мужчин 58 и 64 лет. Жилище загорелось в 8.52 часов, в это время соседи сообщили о ЧП в экстренные службы. На место выехали пожарные расчеты отдельного поста 52-й пожарной части.

- На улице Горной внутри кирпичного дома горели вещи б/у на площади 9 квадратных метров, ликвидировали горение в 09.08 часов, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Находившиеся внутри мужчины сгорели заживо. Причина ЧП устанавливается. Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае пожара нужно позвонить по номеру «112».