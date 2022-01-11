Волгоградцам 11 января вернут горячую воду после коммунальной аварии

Жителям трех районов Волгограда вернут горячую воду во вторник Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ранним утром 11 января рабочие завершили восстановление трубопровода в Тракторозаводском районе, который прорвало накануне. Сварочные работы на магистральном водоводе шли всю ночь. Из-за коммунальной аварии без горячей воды остались жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», подача ресурса волгоградцам возобновится в ближайшее время.

- Течь была устранена без приостановления холодного водоснабжения и отопления жителям, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Перед выполнением восстановления трубопровода диаметром 1200 мм его полностью осушили. Только после этого бригады приступили к сварочным работам. Сейчас сеть начала наполняться водой.

- После нормализации параметров гидравлического режима будет запущена система горячего водоснабжения, - добавили в Концессиях.