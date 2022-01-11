Волгоградская область на 12% перевыполнила план расселения аварийного жилья

Новые квартиры получают обитатели трущоб. Фото: Семен ШПАК

Волгоградская область на 12% перевыполнила план по расселению аварийного жилья по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». С 2019 года в регионе избавились от более 53 тысяч квадратных метров в трущобах. Только в 2021 году новые квартиры с отделкой или выплаты получили более 1900 волгоградцев, при этом почти 500 человек расселили сверх плана, сообщили в облстрое.

- Расселяли аварийное жилье в шести муниципалитетах – Волгограде, Ерзовском и Светлоярском городских поселениях, а также сельских поселениях Трёхостровском, Берёзовском и Купцовском, - отметили в ведомстве.

На реализацию программы из областного бюджета выделили 1,25 миллиарда рублей. Новые квартиры муниципалитеты закупают преимущественно в новостройках в перспективных микрорайонах, где развивается инфраструктура. Так, в Волгограде активно застраиваются Кировский и Советский районы.

Всего по действующей программе до конца 2025 года по нацпроекту «Жильё и городская среда» в Волгограде и области должны расселить более 11,3 тысячи человек, проживающих на 172,2 тысячах квадратных метров. Пока это касается тех, чьи дома признали аварийными до 2017 года.