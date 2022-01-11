На юге Волгограда открылся офис МФЦ

В Кировском районе Волгограда после капитального ремонта открылся офис "Мои документы". Фото: Администрация Волгоградской области.

В Кировском районе Волгограда открылся офис «Мои документы». Отделение МФЦ было закрыто в 2020 году из-за ужасного состояния. В здании была деформирована несущая стена и ветхая кровля. Около года жители Кировского района обращались за получением государственных услуг в офисы МФЦ других районов. Теперь же в отделении на улице имени 64-й Армии сделали капитальный ремонт, его результаты оценил губернатор Андрей Бочаров.

В кировском филиале МФЦ готовы к работе все 29 окон. Волгоградцам будут доступны услуги в новом цифровом формате, в том числе оборудована зона доступа к Единому порталу государственных услуг. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации области. Кроме того, у специалистов был установлен специальный сканер для считывания паспортных данных, в других волгоградских офисах «Мои документы» такого оборудования нет. Ежемесячно новое отделение в Кировском районе может обслуживать свыше 15 тысяч человек.

В ближайшие годы в Волгоградской области продолжат обновление офисов МФЦ. На эти цели будет выделено около 600 миллионов рублей.

- Несмотря на пандемию, количество обращений растет, значительное количество поступает и в электронной форме. Мы понимаем, что развитием центров нужно заниматься постоянно, поэтому принято решение о реализации пятилетней программы модернизации МФЦ, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

Всего на территории Волгоградской области работают 50 филиалов МФЦ.