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Общество10 января 2022 14:43

В Волгоградской области число заболевших ОРВИ сократилось на 31%

Заболеваемость ниже эпидпорога на 5%
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Роспотребнадзор отчитался о заболеваемости ОРВИ среди жителей Волгоградской области

Роспотребнадзор отчитался о заболеваемости ОРВИ среди жителей Волгоградской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор впервые в 2022 году отчитался о заболеваемости ОРВИ среди жителей Волгоградской области. На первой календарной неделе количество обратившихся за медицинской помощью сократилось на 31%. Это 43 инфицированных на каждые 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 5%. Среди пациентов преобладают взрослые.

Напомним, что в сезон простуд циркулируют такие вирусы как парагрипп, РС-вирус, риновирус, метапневмовиурс, COVID-19, есть случаи гриппа типа А/H3N2.

Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора (следить за гигиеной, вакцинироваться, сократить контакты, вести здоровых образ жизни, проветривать помещения).