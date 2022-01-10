Волгоградские полицейские задержали парня, который публично сжег свой паспорт

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские задержали парня из Волжского, который публично сжег паспорт гражданина Российской Федерации. 21-летний волжанин в начале января с фейковой страницы в социальных сетях опубликовал фото, на которой он был изображен с горящим документом. Позже фотография была удалена. Тем не менее, полицейские установили личность гражданина, который 10 января был доставлен в отдел МВД для дачи показаний, об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по Волгоградской области.

Оказалось, что в августе 2021 года молодой волжанин потерял свой паспорт и обратился в подразделение по вопросам миграции для получения нового документа. Парню оформили и выдали паспорт вместо потерянного, но через какое-то время он нашел старый удостоверение личности.

- 20 ноября юноша в компании своих друзей решил сжечь свой старый паспорт и сфотографировал процесс уничтожения документа, удостоверяющего личность. Желая получить популярность, в январе он разместил сделанную им фотографию с горящим паспортом с фейковой страницы в социальной сети, - отметили в региональном Главке МВД.

На молодого человека составили административный протокол за умышленное уничтожение или порчу документа, удостоверяющего личность гражданина.