На первый сбор «Ротора» отправятся 28 футболистов

Фото: СК "Ротор"

У футболистов и тренеров «Ротора» 10 января закончился отпуск, волгоградская команда прошла углубленное медобследование в Москве. Во вторник сине-голубые отправятся в Крымск, где пройдет первый сбор. В нем примут участие 28 футболистов, которые выступали за «Ротор» в осенней части первенства ФНЛ, новичков пока нет. Есть пополнение в тренерском штабе Артема Куликова. Старшим тренером команды из Волгограда будет Константин Синеонков, новым врачом – Павел Печкуров, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

Константину Синеонкову 42 года, в качестве футболиста выступал за «Динамо» из Ставрополя, «Нижний Новгород», «Машук-КМВ», «Нефтехимик», «Спартак» из Нальчика, «Терек», провел 22 матча за «Ротор» в 2007-2008 годах. В качестве тренера работал в академии «Краснодара» и в «Акроне». 56-летний Павел Печкуров врачом работал в «Динамо-Воронеж», «Факеле» и «Химках».

Продолжат работу в «Роторе» специалисты, которые входили в тренерский штаб уволенного Дмитрия Хохлова. Новому главному тренеру сине-голубых Артему Куликову будут помогать Евгений Алдонин, Евгений Плотников и Николае Русу, которые также отправились в Крымск. Тренер-аналитик Михаил Мысин на сбор не поехал.

СОСТАВ «РОТОРА» НА ПЕРВЫЙ СБОР

Вратари - Обухов, Репин, Терновский

Защитники - Абдулаев, Байрыев, Бериашвили, Голосов, Дудиев, Мартынов, Мохбалиев, Первушин, Слепов, Юран

Полузащитники - Вершков, Кипиани, Кузнецов, Макаров, Маляров, Махатадзе, Николаев, Серченков, Ташаев, Чуканов, Школик

Нападающие - Кавтарадзе, Минаев, Муллин, Щеткин

Полузащитник Юрий Бавин продолжает восстановление после травмы.