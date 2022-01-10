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Происшествия10 января 2022 13:39

Под Волгоградом судят фермера, присвоившего государственную землю

Мужчина подделал документы, чтобы оформить право собственности
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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56-летний глава фермерского хозяйства в Калачевском районе Волгоградской области попал под уголовную статью – он присвоил участок, принадлежавший РФ. Само преступление мужчина совершил в 2013 году. Сначала арендовал земли, параллельно пользовался соседним участком. Через некоторое время он предоставил в БТИ сведения о якобы построенном коровнике. Зданию, которое по факту он не строил, дали статус, а уже в 2015 году фермер решил оформить собственность на землю. Для этого ему пришлось сфальсифицировать доказательства.

- Тогда решением суда исковые требования обвиняемого были удовлетворены, в связи с чем он получил возможность владения и распоряжения чужим имуществом как своим собственным, причинив, тем самым, ущерб на сумму более 1,3 млн, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУСКР по Волгоградской области.

Когда обман вскрылся, на фермера возбудили уголовное дело по двум статьям – мошенничество и фальсификация доказательств. Он поспешил возместить причиненный ущерб. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела, расследование которого завершено.