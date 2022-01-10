В школах Волгоградской области с января сняли карантин по ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

Но новогодних каникул ряд школ, детских садов, колледжей Волгоградской области были закрыты на карантин по ОРВИ или COVID-19. По данным за конец декабря 2021 года, в 82 образовательных учреждениях области пришлось полностью или частично приостановить занятия.

Но после долгих каникул все учебные заведения вернулись к работе в обычном режиме. С января дети учатся как раньше. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального комитета образования.

- На сегодняшний день общеобразовательные учреждения, в которых введен карантин по причине ОРВИ или COVID-19, отсутствуют. Ситуация находится на контроле облкомобразования и регионального Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.