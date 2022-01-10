Жители пяти улиц Волгограда останутся без света 11 января

Электричества не будет в Советском районе Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В разных районах Волгограда продолжаются регулярные отключения света в связи с профилактическими работами. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 11 января электричество отключат на юге города-героя – в Советском районе. Его не будет с 9.00 до 17.00. Жителям пяти улиц стоит это учесть.

СПИСОК УЛИЦ, ГДЕ ОТКЛЮЧАТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 11 ЯНВАРЯ

ул. Революционная д.3-31 д.2 д.6-14 д.8а д.10а,

ул. Полярная д.1-17 д.7а д.4-20 д.4а д.8а д.10а д.12а д.16а,

ул. Кабардинская д.45-71 д.45а д.49а д.53а д.61а,

ул. Монгольская д.3а д.7 д.6а д.8,

ул. Новосибирская д.3-17 д.2-16 д.16а.