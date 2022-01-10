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Общество10 января 2022 11:16

Волгоградец набрал тысячи просмотров в TikTok, попросив поднять зарплату чиновникам

Мужчина на видео отметил, что волгоградские чиновники скоро разъедутся работать на вахты
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградец попросил увеличить зарплату местным чиновникам

Волгоградец попросил увеличить зарплату местным чиновникам

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Волгограда в очередной раз заставил пользователей TikTok вспомнить про наш город. Строителю из города-героя захотелось известности, и он решил взорвать самую популярную социальную сеть своими размышлениями о жизни, политике, власти, ценах и доходах – то, что точно набирает просмотры. Формат не новый – обсуждение последних новостей. В этом видео он решил высмеять зарплаты чиновников. Мужчина откровенно стебется над тем, что, если верить новостям и статистике, сотрудники администраций зарабатывают мало и не видели индексации в течение несколько лет.

- Спасите нас, спасите чиновников! Это такие же люди, как и мы. У нас поехали рабочие на заработки, теперь еще чиновники разъедутся по вахтам. Городом кто править будет? – задается вопросом Дмитрий Киреев.

Для точного попадания в топы блогер решил упомянуть и Владимира Путина. Он отметил, что скоро городом некому будет руководить. И что пора пожалеть и чиновников, подняв им зарплату, и город, прислав ему новых руководителей.

- Рабочие и чиновники жалуются, что у нас низкие зарплаты. Владимир Владимирович, пришлите нам Собянина, чтобы он у нас поруководил пару лет городом, - стебется волгоградец.

Надо сказать, что его юмор простому народу понравился, и ролик набрал уже более 27 тысяч просмотров.