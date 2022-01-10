Уже не верят: волгоградские пенсионеры жалуются на мошенников в полицию

В новогодние праздники волгоградские пенсионеры жаловались на мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники мошенники «работали» меньше. Да и жители Волгоградской области стали реже вестись на преступные схемы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, только 9 января пять пенсионерок из города-героя обратились в полицию. 84-летняя женщина не сразу поняла, что имеет дело с аферистами, и отдала 100 тысяч рублей. А вот волгоградки 73, 77, 81 и 82 лет не стали общаться с обманщиками и сообщили о звонках в полицию.

- Во всех случаях звонившие представлялись близкими родственниками и просили суммы в размере от 100 до 800 тысяч рублей. Зная о подобных мошеннических схемах, пожилые жители региона прекратили общение с мошенниками и обратилась в полицию, - отметили в Главке.

Волгоградцам еще раз напоминают: не доверяйте незнакомцам! Любую информацию лучше проверить, позвонив родственникам, «якобы попавшим в беду», или в банк.