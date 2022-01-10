За сутки от коронавируса умерли волгоградцы от 48 до 92 лет

10 января жертвами коронавируса стали 17 волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области не снижается, ежесуточно фиксируется чуть менее 20 летальных исходов. 10 января в регионе от ковида умерли 17 человек. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, самым молодым погибшим стал 48-летний мужчина. Также скончались от COVID-19 еще 8 мужчин от 65-ти до 92-х лет и 8 женщин от 73-х до 90 лет.

Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниковском, Серафимовичском, Городищенском, Суровикинском и Фроловском районах. За 10 дней января в Волгоградской области от ковида умерли 165 человек. Всего за пандемию жертвами вируса стали 5693 волгоградца.